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Haber Giriş: 24.03.2021 - 14:36 | Son Güncelleme:

Özlem Zengin kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti MKYK Üyesi Özlem Zengin hakkında bilgiler

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Özlem Zengin kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti MKYK Üyesi Özlem Zengin hakkında bilgiler

AK Parti MKYK Üyesi Özlem Zengin, biyografisi ile araştırılan isim olmaya devam ediliyor. AK Parti 27. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev alan Özlem Zengin, ihtisasını Hukuk alanında tamamladı. Peki, Özlem Zengin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, AK Parti MKYK Üyesi Özlem Zengin hakkında bilgiler

Özlem Zengin 1969 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yaptı.

Serbest avukat olarak çalıştı. Medya alanında çalışmalar ve televizyon programları yaptı. 25. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı olarak görev aldı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Zengin, 3 çocuk annesidir.

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