Başsavcılık harekete geçti... Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması başlatıldı

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Dilan Polat ve Engin Polat ailesine yürütülen soruşturmanın ardından diğer sosyal medya fenomenleri ve güzellik merkezi sahipleri hakkında da iddialar ortaya atılmıştı.

Polat ailesi gibi sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan Özlem- Tayyar Öz çiftinin güzellik merkezleri ve kliniği vardı.

Çift hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Öz çifti hakkında, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’ ve ‘Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

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O GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kara para aklama suçlamasından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinden sonra tüm gözler "Tayyargiller" olarak bilinen ve sosyal medya hesaplarından gösterişli paylaşımlar yapan Özlem Öz ile Tayyar Öz çiftine çevrilmişti.



Haklarında çıkan haberlerden sonra sosyal medya hesaplarından tüm gösterişli paylaşımlarını silen fenomen çift, daha sonra köyde inek sağdıkları anlara ilişkin görüntüleri paylaşmıştı. Bu paylaşımların ardından birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterilmişti.