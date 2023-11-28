×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Başsavcılık harekete geçti... Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Özlem Öz#Tayyar Öz#Soruşturma
Başsavcılık harekete geçti... Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 14:22

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahipleri Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’ ve ‘Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Dilan Polat ve Engin Polat ailesine yürütülen soruşturmanın ardından diğer sosyal medya fenomenleri ve güzellik merkezi sahipleri hakkında da iddialar ortaya atılmıştı.

Polat ailesi gibi sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan Özlem- Tayyar Öz çiftinin güzellik merkezleri ve kliniği vardı.

Başsavcılık harekete geçti... Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması başlatıldı

Çift hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Öz çifti hakkında, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’ ve ‘Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınDilan Polatın çocukluk arkadaşı anlattı: O paraları görünce çok şaşırdımDilan Polat'ın çocukluk arkadaşı anlattı: O paraları görünce çok şaşırdımHaberi görüntüle

Başsavcılık harekete geçti... Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması başlatıldı

O GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kara para aklama suçlamasından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinden sonra tüm gözler "Tayyargiller" olarak bilinen ve sosyal medya hesaplarından gösterişli paylaşımlar yapan Özlem Öz ile Tayyar Öz çiftine çevrilmişti.

Başsavcılık harekete geçti... Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması başlatıldı

Haklarında çıkan haberlerden sonra sosyal medya hesaplarından tüm gösterişli paylaşımlarını silen fenomen çift, daha sonra köyde inek sağdıkları anlara ilişkin görüntüleri paylaşmıştı. Bu paylaşımların ardından birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterilmişti.

Başsavcılık harekete geçti... Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması başlatıldı

Gözden KaçmasınPolat çiftine 3. darbe Mali Müşavir itiraf ettiPolat çiftine 3. darbe! Mali Müşavir itiraf ettiHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özlem Öz#Tayyar Öz#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!