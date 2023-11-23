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Polat çiftine 3. darbe! Mali Müşavir itiraf etti... Gizli MASAK raporuna ulaştıkları ortaya çıktı

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#Polat#Dilan Polat#Engin Polat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 09:32

Polatlar davasında ipin ucu yakalandı arkası çorap söküğü gibi geliyor. Polat çiftine yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Zümrüt Yerebakan yakalandı. Tutuklu fenomen Dilan Polat'ın en yakınındaki kilit isimlerden biri olan şirketlerin mali müşaviri de itirafçı oldu. Savcıya, Polatların kara para döngüsünü bir bir anlattı. O itiraflarda Polatların daha gözaltına alınmadan gizli MASAK raporuna ulaştığı, hatta ekip olarak o raporu inceledikleri ortaya çıktı. Detaylar KANAL D'den İhsan Yalçın ve Volkan Kamber'in özel haberinde...

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14 olmuş; 9 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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MALİ MÜŞAVİR İTİRAFÇI OLDU

Polat çiftiyle ilgili soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şirketin mali müşavirlerinden bir olan Zümrüt Yerebakan yakalanmıştı.

Polat çiftine 3. darbe Mali Müşavir itiraf etti... Gizli MASAK raporuna ulaştıkları ortaya çıktı

Dilan Polat soruşturmasında ilk çözülme emniyette yaşanmış gözaltına alınan şüphelilerden biri itirafçı olmuştu. Polat ailesi tutuklandıktan 12 gün sonra ikinci itirafçı şaşkınlığını yaşadı. Avukatları Ahmet Gün etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcıya konuştu.

'BİLDİĞİM HER ŞEYİ ANLATMAYA HAZIRIM'

Polatlara 3. darbe ise şirketlerinin mali müşaviri olan Zümrüt Yerebakan’dan geldi. Onun da hakkında yakalanma kararı vardı. Firariydi ama gizleniyordu. Polis Yerebakan’ı gözaltına aldığında ilk cümlesi, ‘Bildiğim her şeyi anlatacağım. Bildiğim her şeyi anlatmaya hazırım.’ oldu. Yerebakan’ın ifadesini doğrudan soruşturma savcısının aldığı öğrenildi. İfadeden alınan bilgiye göre Polatlar gözaltına alınmadan gizli MASAK raporunu bile incelemişlerdi.

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Polatların rapora göre sadece vergi cezası kesilebilir şeklinde değerlendirme yaptığı öğrenildiği öğrenildi. Polatların şirketleri üzerinden çek kesilerek alınan gayrimenkuller ile para aklandığını iddia eden Yerebakan tutuklu avukat Ahmet Gün’ün de çek bedellerinden komisyon aldığını söyledi. Yerebakan ayrıca soruşturmada gözaltına alınanların ifadelerinde söyleyeceklerini yazılı olarak hazırları iddiası da dikkat çekti.

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Polat çiftine 3. darbe Mali Müşavir itiraf etti... Gizli MASAK raporuna ulaştıkları ortaya çıktı

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yerebakan çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılanların sayısı 10 oldu. Oğuzhan UYSAL / İSTANBUL, (DHA)

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FENOMENLERE PEŞ PEŞE CEZA

Soruşturma sonrası bazı fenomenlerin de vergi ödemedikleri tespit edilirken ceza kesildiği öğrenildi.

Öte yandan fenomenlerin bir ortak özelliğinin de parmaklarındaki dev yüzük oldu. Yüzüklerin nasıl ve kaç paraya alındığı merak konusu oldu.

Polat çiftine 3. darbe Mali Müşavir itiraf etti... Gizli MASAK raporuna ulaştıkları ortaya çıktı

 

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#Polat#Dilan Polat#Engin Polat

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