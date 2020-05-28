Özlem Kurt Azap kimdir?
Sağlık alanında pek çok çalışmaya imza atan Özlem Kurt Azap, enfeksiyon hastalıkları alanında önemli görevlerde bulunmuştur. Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olan Özlem Kurt Azap, Başkent Üniversitesi'nde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Özlem Kurt Azap kimdir? İşte, aldığı ödüller ve kitapları hakkında detaylı bilgiler
Profesör Özlem Kurt Azap 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzamandır.. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeliği yapmaktadır. 2010-2012 dönemi TTB Merkez Konseyi Üyesidir. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda görev ve çalışmalarına devam ediyor.
ÖDÜLLERİ
Timurkaynak F, Can F, Azap O, Demirbilek M, Arslan H, Karaman S. Top 10 cited reference paper 2006-2008. "International Journal of Antimicrobial Agents" dergisi", İngiltere", 01/05/2009.
Kurt Azap Ö, Kurşun E, Timurkaynak F, Arslan H, Demirhan B, Haberal M. Genç araştırmacı ödülü MESOT", Kuveyt", 29/11/2006.
Can F, Kurt Azap Ö, Demirbilek M, Karabay G, Timurkaynak F, Arslan H. XII. Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi;En iyi poster dalında üçüncülük ödülü. KLİMİK", Antalya", 20/11/2005.
Arslan H, Kuru İnci E, Azap O, Timurkaynak F. Astra Zeneca Poster Ödülü. Febril Nötropeni Derneği", Ankara", 24/02/2008.
KİTAPLARI
Azap Ö, Ergönül Ö. Celine Pulcini, Önder Ergönül, Füsun Can, Boyana Beovic editors. Antimicrobial Stewardship. İngiltere: Elsevier; 2017
Azap O. Beyin Cerrahisi Girişimlerinden Sonra Görülen İnfeksiyonlar. In:Cerrahi Alan İnfeksiyonları. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi; 2009
Azap O, Arslan H. Tanı Yöntemleri. In:Yoğun Bakım Ünitesinde Fungal İnfeksiyonlar. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi; 2009
Azap O, Arslan H. Fungal Enfeksiyonlarda Kombinasyon Tedavisi. In:Önemli ve Sorunlu Fungal Enfeksiyonlar. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi; 2006
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