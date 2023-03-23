Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

‘Özlem Hanım’la omuz omuzayız’

Güncelleme Tarihi:

#Gökhan Zan#Müge Zan#İYİ Parti
‘Özlem Hanım’la omuz omuzayız’
Selahattin SönmezUmut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in “6284 kırmızı çizgimiz” dediği için hedef haline getirildiğini belirterek, “Özlem Hanım’la omuz omuza duracağız” dedi.

Haberin Devamı

Akşener, dün grup toplantısında partisine katılan iki sürpriz ismi de açıkladı. İYİ Parti Lideri, eski milli futbolcular ve teknik direktörler Gökhan Zan ile Ünal Karaman’a parti rozetini taktı. Akşener, özetle şunları kaydetti: “Bizim büyük bir hedefimiz var. Bu memleketin her bir ferdini bir büyük memleket sofrasına oturtma hedefimiz var. İYİ Parti iktidarında, bahar bayramımız Nevruz’umuzu, resmî tatil olarak hep birlikte kutlayacağız.

KADIN OLDUĞU İÇİN

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, birileri tarafından tartışmaya açılıyor. Bizzat AK Parti’de siyaset yapan kadınlar da rahatsız. Sayın Özlem Zengin yaşadığı çirkinlikleri, kadın olduğu için yaşıyor. Ama susmayacağız. Özlem Hanım’la da elbette amasız, fakatsız, omuz omuza duracağız.”

Haberin Devamı

Akşener dün parti genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu da ağırladı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

ZAN VE KARAMAN’IN ROZETİNİ TAKTI

Hatayspor Antrenör Yardımcısı Gökhan Zan ve eşi Müge Zan ile Trabzonspor’un eski kaptanlarından Ünal Karaman İYİ Parti’ye katıldı. Parti rozetini Meral Akşener taktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gökhan Zan#Müge Zan#İYİ Parti

BAKMADAN GEÇME!

Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor

'Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım?' diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor!

#Sağlık
James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov
Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları