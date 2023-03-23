‘Özlem Hanım’la omuz omuzayız’

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Akşener, dün grup toplantısında partisine katılan iki sürpriz ismi de açıkladı. İYİ Parti Lideri, eski milli futbolcular ve teknik direktörler Gökhan Zan ile Ünal Karaman’a parti rozetini taktı. Akşener, özetle şunları kaydetti: “Bizim büyük bir hedefimiz var. Bu memleketin her bir ferdini bir büyük memleket sofrasına oturtma hedefimiz var. İYİ Parti iktidarında, bahar bayramımız Nevruz’umuzu, resmî tatil olarak hep birlikte kutlayacağız.

KADIN OLDUĞU İÇİN

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, birileri tarafından tartışmaya açılıyor. Bizzat AK Parti’de siyaset yapan kadınlar da rahatsız. Sayın Özlem Zengin yaşadığı çirkinlikleri, kadın olduğu için yaşıyor. Ama susmayacağız. Özlem Hanım’la da elbette amasız, fakatsız, omuz omuza duracağız.”

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Akşener dün parti genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu da ağırladı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

ZAN VE KARAMAN’IN ROZETİNİ TAKTI

Hatayspor Antrenör Yardımcısı Gökhan Zan ve eşi Müge Zan ile Trabzonspor’un eski kaptanlarından Ünal Karaman İYİ Parti’ye katıldı. Parti rozetini Meral Akşener taktı.