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Özgür ve zengin bir Türkiye için

Güncelleme Tarihi:

#DEVA Partisi#Ali Babacan#Siirt
Özgür ve zengin bir Türkiye için
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 07:00

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Siirt’te partisinin il binasının önünde düzenlenen Halk Buluşması programına katıldı.

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Babacan, özetle şunları söyledi:

"Tam demokrasi yolunda büyük bir yol ayrımının tam eşiğindeyiz. Önümüzdeki seçim, partilerin birbirleri ile sıradan yarıştığı bir seçim değil. Önümüzdeki seçim bir sistem seçimidir. Bu ucube tek kişilik yönetimle, zulmedenin ülkesinde yaşamaya. Asıl mesele, milletin kaynaklarını yine bu millet için harcamaktır. Asıl mesele 783 bin kilometrelik vatan topraklarında özgürlüğün, zenginliğin ve adaletin türküsünü hep bir ağızdan söyleyebilmektir. Biz bu yola özgür ve zengin bir Türkiye için çıktık.” 

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#DEVA Partisi#Ali Babacan#Siirt

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