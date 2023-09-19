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Özgür Özel MYK’da olmayacak

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#Özgür Özel#MYK#İzmir Kongresi
Özgür Özel MYK’da olmayacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 07:00

CHP Genel Başkan adaylığının ardından Grup Başkanlığı’ndan ayrılmaması nedeniyle eleştirilen Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantılarına katılmama kararı aldı.

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Dünkü MYK’ya da katılmayan Özel, “Ben bundan sonraki süreçte çok acil bir durum olmadıkça katılmayacağım. Grup Başkanvekili arkadaşlarım katılacaklar” dedi.

KARAYALÇIN’I ZİYARET ETTİ

Özel dün eski SHP Genel Başkanlarından Murat Karayalçın’ı ziyaret ederken “Tutum belgemiz öneri ve iddialarımızı ortaya koyuyor. Fikirlerimizde Karayalçın’dan esinlendiğimiz kısımlar oldu. Fikirlerini, önerilerini almak son derece kıymetliydi” dedi. Özel, bir saat süren görüşmenin ardından, yakında eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Altan Öymen’i de ziyaret edeceğini söyledi.

HOŞA GİTMEYEN GÖRÜNTÜLER

Özel, katıldığı İzmir kongresindeki kavga görüntülerinin yanı sıra Konya ve Karaman kongrelerinde yaşananlara ilişkin de, “Hiçbirimizin hoşuna gitmeyen görüntüler. Farklı görüşler olabilir ama bunların kürsüde ifade edilmesi lazım. Sloganları atan gruptaki hiç kimse gençlik kolları üyesi değildi. Arkasında kimlerin olduğu da ortaya çıkacaktır. Asla ve asla iyi niyetli arkadaşlarımız olarak görmüyorum” dedi.

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#Özgür Özel#MYK#İzmir Kongresi

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