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‘Özgür’ F-16’lar görevde

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#İsmail Demir#F-16#Özgür Projesi
‘Özgür’ F-16’lar görevde
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 07:00

‘Özgür’ Projesi kapsamında yerli ve milli sistemlerle modernize edilen ilk F-16 uçakları Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Savunma sanayimizin yerli ve milli sistemlerle özgürleştirdiği ilk F-16’larımızı teslim ettik. Bundan sonra F-16’larımız çok daha ileri kabiliyetlere sahip, modernize olmuş şekilde Hava Kuvvetlerimizin hizmetine devam edecek. Türkiye Yüzyılı’na armağan olsun” dedi.

2040’LARA KADAR UÇACAK

Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, F-16’ların hiç olmadığı kadar milli, yerli ve özgür olduğu belirtilerek şöyle denildi: “F-16 Yapısal İyileştirme Projesi ile envantere ilk giren F-16 Blok-30 uçaklarımızın yapısal ömrü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarılmaktadır. Proje, F-16 Blok-40/50 uçaklarımıza da uygulanacak olup, bu sayede uçaklarımızın yapısal olarak 2040’lı yıllara kadar etkin olarak kullanılması sağlanacaktır. Ayrıca uçaklarımıza milli ve yerli imkânlarla geliştirilen aviyonik kabiliyetler entegre edilmektedir. F-16 Blok-30 uçaklarımıza uygulanmaya başlayan modernizasyonlar, F-16 Blok 40/50 uçaklarımıza da uygulanacaktır.

‘Özgür’ F-16’lar görevde


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MİLLİ GÖREV BİLGİSAYARI

Aviyonik kabiliyetlerin yanı sıra uçaklarımıza Milli Görev Bilgisayarı sayesinde milli mühimmat ve füzelerimiz doğrudan entegre edilebilecektir. Gökdoğan, Bozdoğan, Gökhan, Akbaba, SOM, TEBER-82, Gezgin, Atmaca, Akbaba, Hassas Güdüm Kiti/Kanatlı Güdüm Kiti/Lazer Güdüm Kiti, Minyatür Bomba tüm bu mühimmat ve füzelere ilave olarak milli olarak geliştirilen harici podlarımızı da uçaklarımıza entegre edebilmekteyiz.”

HAREKÂT SAHASINDA ÜSTÜNLÜK

Açıklamada F-16 uçaklarının milli haberleşme sistemlerinin, İHA’lar, SİHA’lar, diğer uçaklar ile kara ve deniz platform ve unsurlarıyla iletişim kurabileceği belirtilerek, şöyle denildi: “Milli AESA Radar ve Milli Dost Düşman Tanıma sistemi ile uçaklarımızın harekât sahasında üstünlük elde edeceği aşikârdır.”

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#İsmail Demir#F-16#Özgür Projesi

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