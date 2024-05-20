Özel’den Ata’ya iktidar sözü... Gençlerle Anıtkabir’e

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlerle Kızılay’dan Anıtkabir’e yürüdü. Özel, milletvekilleri ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ilçe belediye başkanlarının da katıldığı yürüyüşün ardından Anıtkabir’in girişinde gençlere seslendi. Özel, özetle şunları söyledi:

3 KİLİDİ AÇARAK BAŞARDIK

“Son yapılan seçimlerde Gazi’nin partisi 47 yıl aradan sonra birinci parti olmuştur. Bana soruyorlar, ‘Nasıl yaptınız’ diye. Üç tane anahtar bırakmış Gazi Mustafa Kemal. Gazi Mustafa Kemal ilk önce ilim, fen dedi, bilime yöneldi. İşte biz de bu seçimlerde bilimsel yöntemleri kullanarak, ölçme ve değerlendirmeyi kullanarak, en çağdaş bilişim yöntemlerini kullanarak aktif, ayakları yere basan, ölçme ve değerlendirmeye dayanan bir kampanya yaptık. İlk kilidi bilime, doğru yönetime inanç açtı. Gazi Mustafa Kemal bundan 100 yıl önce kadını sosyal hayata katmıştı. Biz de ikinci kilidi çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kadınları ile aşabileceğimizi düşündük. Listelerimizde çok sayıda kadına yer verdik. Geldik, en tepedeki o birinci kilide. 105 yıl sonra bugün bir kez daha onun emanetine, onun güvendikleri gençler sahip çıkmaktadır. Onun için Cumhuriyet dimdik ayaktadır.

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ASIL BEKA SORUNU

Herkes kafasına göre bir beka sorunu tarif ediyor. Bir ülkenin esas beka sorunu işgalin tehlikesi değildir. Çünkü bu ülke işgal edilmeye kalktığında kimin ne tavır koyduğunu biliyoruz. Türkiye’de bir beka sorunu olursa, hiç kimse merak etmesin. Atatürk’ün emanet ettiği gençler gerekirse ölüm pahasına bu Cumhuriyet’e sahip çıkacaklar. Gerçek beka sorunu şudur. Bir ülkedeki dört gençten üç tanesi imkânı bulursam yurtdışına giderim, bir daha dönmem diyorsa işte beka sorunu oradadır.

İKTİDAR OLARAK GELECEĞİZ

Hangi görüşten olursa olsun gençler bir daha düşünmeye, bir seçim daha beklemeye, Türkiye’nin geleceğinden umudu kesmemeye karar verdiler. Buradan Gazi Mustafa Kemal’in ebedi istirahatgâhından kendisine söz veriyoruz. Buraya bir kez daha geleceğiz. Gelecek genel seçimlerden, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinden sonra buraya böyle geleceğiz. Bir daha geleceğiz, hep birlikte geleceğiz ve söz veriyoruz. Atam, sana söz biz buraya partini iktidar yapmış, ilkelerini iktidar yapmış, aydınlanma ateşini yeniden yakmış olarak bir kez daha milyonlarla geleceğiz. Bu yürüyüş iktidar olana kadar sürecek.”

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ATATÜRK DEMEDEN...

Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gittiği Samsun’da da şunları kaydetti: “Bugünlerde Cumhuriyetin kurucu kadrolarının kurtuluş savaşının isminin anılmadığı bir müfredat programıyla 100. yılda Atatürk demeden, İnönü demeden kurucu kadroları anmadan bir müfredat hazırlayarak Cumhuriyetin ikinci yüzyılındaki gençlerimize, öğrencilerimize istikamet vermeye, onları yönlendirmeye çalışan bir hazırlık içindeler. Ancak onlara kötü bir haberim var. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimleri yapıldı. Şimdi ikinci yüzyılın ilk genel seçimleri için ilk günden itibaren hiç durmadan çalışıyoruz”