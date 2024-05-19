Özel Saraçhane mitinginde konuştu: Eğitimden tasarruf yapılmaz

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CHP dün İstanbul Saraçhane’de atanamayan öğretmenler, eğitimde şiddet ve yeni müfredat tartışmalarına karşı Büyük Eğitim Mitingi düzenledi. Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Özgür Çelik, eğitim sendikaları temsilcileri, öğretmenler ve partililer katıldı.

1 MİLYON GÜNAHSIZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a öğretmen atamaları konusunda eleştiride bulunan Özel, özetle şunları söyledi:

“2002 yılıydı, Ecevit koalisyon hükümetinin başbakanıydı. O gün Ecevit’i, ‘Madem atamayacaktın, 68 bin günahsızı niye okuttun?’ diye eleştiren Erdoğan’a sesleniyorum, madem atamayacaktın 1 milyon günahsızı niye okuttun, diploma verdin, sırtını dönüyorsun?

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65 YILA İHTİYAÇ VAR

Diyorlar ki 3 yıl boyunca tasarruf tedbirleri yapacağız, emekli kadar öğretmen atayacağız. Bu hesapla mevcut öğretmenlerin göreve gelmesi için 65 yıla ihtiyaç var. Diyorlar ki tasarruf tedbirleri var. Hatırlatıyorum ne diyordunuz, ‘İtibardan tasarruf olmaz’. Yanlış, itibardan tasarruf olur ancak eğitimden tasarruf olmaz. Son günlerin en yakıcı konusu müfredat. Bu müfredatta Türkiye Cumhuriyeti ifadesi yerine bütün ifadeler Türkiye diye değiştirilmiştir. Atatürk ve arkadaşlarıyla sorunu olan bu müfredat yok hükmündedir.”

EMEKLİ MİTİNGİNE ÇAĞRI

- Emekliler için Ankara’da miting yapılacağını söyleyen Özel, “Dünyanın en düşük emekli maaşlarından birine mahkûm edilen emeklilerimiz için Ankara’ya çağrı yaptık. Öğretmenlerin mücadelesine de emeklilerin mücadelesine de 26 Mayıs’ta Ankara’da sahip çıkacağız. Ferman tek adamınsa, mücadele milletindir” dedi.