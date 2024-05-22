Özel okulda skandal! Kız öğrencilere cinsel tacizde bulunan ingilizce öğretmeni gözaltına alındı

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Çekmeköy Merkez Mahallesi Nurtepe Sokak'ta bulunan özel bir okulda iddiaya göre 3 ay önce İran uyruklu Bahman G., İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Bahman G.'nin dersine girdiği bazı ilkokul öğrencileri, başka bir öğretmenlerine giderek şikâyette bulundu. Öğrenciler, Bahman G.'nin kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Öğrenciler durumu ailelerine de anlattı. Öğrencilerin ailelerinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli Bahman G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

ÇALIŞMA İZNİNİN OLMADIĞI ANLAŞILDI

Yapılan incelemelerde şüphelinin 03 Kasım 2024 tarihine kadar aktif olarak oturum izninin bulunduğu ancak çalışma izninin olmadığı anlaşıldı. Öte yandan okul idaresi hakkında suçu bildirmeme ve kaçak işçi çalıştırmaktan adli ve idari işlem başlatıldı. Şüpheli, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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"13 ÇOCUK VARMIŞ BU DURUMA MARUZ KALAN"

Çocuğu ilkokul birinci sınıfa giden Bedrettin İmrek, "Biz önce velilerle toplandık. Muhatabımızı bulamadık. İlk geldiğimizde yarım saat beklettiler. Sonra genel müdür yardımcısıyla görüştük. Sonra ortaokul genel müdür yardımcısıyla görüştük. Neler olması gerektiğini, yani çocuğumuzu buradan çıkarmamak adına ne yapabiliriz diye görüştük zaten toplantıda. Onlar da genel kurulu toplayıp neler yapacaklarıyla ilgili bizi tatmin edecek şeyleri söylediler. İranlı bir öğretmenmiş zaten. 13 çocuk varmış bu duruma maruz kalan. Onların vermiş olduğu bilgilerde sadece kız çocukları değil erkek çocuklarını da istismar etmiş. Bununla ilgili biz de takip edeceğiz. Savcılığa başvuruda bulunacağız. Sonradan medyadan duydum. Whatsapp gruplarındaki velilerden eşim aracılığıyla ben de öğrendim. Tabii ki ben de öğrenir öğrenmez buraya gelip tepkimi göstermek için muhataplarla iletişime geçtim. Ama ilk geldiğimde muhatapları bulamadım. Sonradan veliler çoğalınca toplantı yapmak durumunda kaldılar. Bu konunun peşini bırakmayacağız" dedi.

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