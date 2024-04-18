Özel kalem sekreterliğinden belediye başkanlığına: İşin mutfağında yetiştim

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Gelendost ilçesinde 27 Ağustos 1989 tarihinde doğan Mustafa Özmen, ilk, orta, lise ve ön lisans eğitimini ilçede tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Doğduğu, büyüdüğü ilçeye belediye başkanı olmayı çocuk yaşta kafasına koyan Mustafa Özmen, tecrübe kazanmak için belediyede özellikle başkanlık makamına en yakın birim olan özel kalemde göreve başladı. Gelendost Belediyesi'nde 2009 yılında özel kalem sekreteri olan ve 5 yıl çalışan Mustafa Özmen, daha sonra komşu ilçe olan Yalvaç'ta da bir süre dönemin Belediye Başkanı Tekin Bayram'ın yanında görev yaptı.

2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İYİ Parti'den aday olan Mustafa Özmen, 11 oyla seçimi kaybetti. Sonraki 5 yıl boyunca TBMM'de İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un danışmanlığını yapan Mustafa Özmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İYİ Parti'den Gelendost Belediye Başkan Adayı oldu ve yüzde 61 oy oranıyla seçimi kazanmayı başardı.

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'İŞİN MUTFAĞINDA YETİŞTİM'

Çocuk yaşta kurduğu belediye başkanlığı hayaline 35 yaşındayken ulaşan Mustafa Özmen, DHA'ya konuştu. Mustafa Özmen, "Memleketime hizmet etmek amacıyla çıktığım yolda öncelikle tecrübesine güvendiğim başkanım Halim Kıyak döneminde 2009 yılında özel kalem sekreterliğinde göreve başladım. 5 yıl boyunca işin mutfağında yetiştikten sonra bir dönem Yalvaç Belediyesi'nde ve vakıf yöneticiliği görevlerinde bulundum. Daha sonra 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde ilçemizin belediye başkanlığına aday oldum. 11 oyla seçimi kaybettim. O yılın ağustos ayında merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in danışmanı ve özel doktoru olan, 2018 seçimlerinde Isparta Milletvekili seçilen Aylin Cesur Hanımefendinin danışmanlığını yaptım. Yerelde belediyeciliği, genelde bürokrasiyi ve hangi yatırımın kimden isteneceğini, nasıl temas kurulması gerektiğini öğrendim" dedi.

'TAM DONANIMLI OLARAK SEÇİME GİRDİM'

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden aday olduğunu anlatan Mustafa Özmen, "Gelendost ilçesinin tüm sorunlarına hakim biri olarak hizmet etmek ve bu sorunları çözümlemek için kolları sıvadık ve halkımız da Türkiye rekoru denilebilecek yüzde 61 oy oranı ile beni bu göreve layık gördü. Bir zamanlar özel kalem sekreteri olarak hizmet ettiğim ilçeme bugün başkan sıfatıyla hizmet edeceğim için mutluyum" diye konuştu.

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'ÖNCELİKLİ SORUNUMUZ YOLLAR'

Gelendost'un yeni Belediye Başkanı Mustafa Özmen ilçenin en öncelikli sorununun ise kent içerisinde yer alan yollar olduğunu belirterek, "En kısa zamanda bu yolların tamamını kullanışlı hale getirmekle işe başlayacağız. Belediye şu anda borç batağı içerisinde ama bu bizi asla yıldırmaz. Önce Allah'ın izniyle sonra da gayretlerimizle bu işlerin üstesinden geleceğimize ve başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.