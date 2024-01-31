Özel: İzmir listesini bizzat çalıştım

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün partisinin Meclis grup toplantısında, önceki gün açıklanan İzmir listesine ilişkin, “Değişim nasıl olacak diyenler İzmir listesine baksın, değişim orada. Başkanlarda yaş ortalaması 62’ydi 46’ya indirdik. Adaylardan 12’si 40 yaşın altında. 9’u kadın. İzmir’in en büyük ilçelerine kadın aday koyduk” dedi. Özel, İzmir adaylarının belirlendiği önceki günkü Parti Meclisi toplantısının ardından ise gazetecilere, “Listenin tamamını bizzat çalıştım, 15 gündür özellikle İzmir’e çalıştım. Dün aralıksız 22 saat İzmir konusunu değerlendirdim. Birçok dengeyi gözettik” dedi. Özel Karşıyaka’dan aday gösterilen İYİ Parti kökenli Behice Yıldız İşçimenler Ünsal için de “Karşıyaka’ya çok uzun zaman sonra ilk kez bir Karşıyakalı aday koyduk. Karşıyaka adayımızın dedesi Karşıyaka Spor Kulübü’nü kuran isimlerden” değerlendirmesinde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis grubu konuşmasında diğer konularda da özetle şu mesajları verdi:

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KAVGA EDECEK DEĞİLİZ

“Birileri bir yandan siyaseti sertleştirmenin, kutuplaştırmanın, bizlere hakaretler ederken tahrik etmenin ve esas meselelerin konuşulmamasının hesabında. Bunu Erdoğan’ı her konuşmasından, Bahçeli’nin üslubundan görüyorsunuz. Hani büyüğümüzdür çok önemli bir görevdedir, kızıp da söylese bir şey değil ama prompterdan okuyor. Biz onlar istedi diye kavga edecek değiliz.

EMEKLİ MAAŞLARI

AK Parti iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 1.5 asgari ücretti yani bugünkü hesapla 25 bin lira olması lazım. 7 bin 500 lirayı 10 bin yapıyorlardı, CHP asgari ücret olsun diye önerge verdi. Yoksullardan oy alıp 10 bin liraya el kaldıranlara yazıklar olsun.”

TOGG YANITI

BIRAK ANAHTARI DOLAŞALIM DEDİM

Özgür Özel, MHP Lideri’nin konuşmasını eleştirirken, “Bahçeli, Türkiye İttifakından rahatsız olmuş. Biz TOGG’un yanındayız, bunlar karşısında demiş. Vallahi yalan. Meclis’e bakan TOGG’la geldi, ‘Bırak anahtarı biz de binelim, Meclis’te dolaştıralım millete tavsiye edelim’ dedim. Ben TOGG’a neden karşı olayım? TOGG’a neden partinin malı gibi bakıyorsun? TOGG milletindir, sahip çıkacağız. Biz neden TCG Anadolu’nun karşısında olalım” dedi.