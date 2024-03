Özel: Herkesten oy istiyoruz

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün ilk olarak Esenyurt’ta ardından Sarıyer’de miting yaptı. Seçime 4 gün kaldığını hatırlatan Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na karşı 17 bakanla İstanbul’a çıkartma yapıldığını belirterek özetle şunları söyledi:

BAKANLAR TARAFSIZ OLACAKTI

“Bu tavır AK Parti’ye oy veren seçmeni de çıldırtıyor. Maliye Bakanı, Murat Kurum yerine oy peşine koşacağına emeklinin sorununa çare bulsun, emeklinin sıkıntısını çözsün diyorlar. Çalışma Bakanı, Murat Kurum için oy toplayacağına işsizlik sorununu çözsün diyorlar. Yargıya güven yüzde 30’un altına düşmüşken Adalet Bakanı’nın İstanbul’da ne işi var diyorlar. Bizim işimiz gücümüz Esenyurt, Ekrem Başkan’ın işi gücü İstanbul. Peki işi gücü yoksulluğu ortadan kaldırmak, işsizliğe çare bulmak, adalet getirmek, kadınları korumak, gençlerin umutlarını arttırmak olan iktidarın bakanları güya tarafsız olacaklardı. Güya bürokrat olacaklardı, teknokrat olacaklardı. Siyaseti siyasetçiler yapacaktı. İçişleri Bakanı, seçim güvenliğinden sorumlu olan sensin. Polis sana bağlı, jandarma sana bağlı. Seçim güvenliği senin işin, sen gelmişsin İstanbul’da taraf tutuyorsun, Murat Kurum için oy istiyorsun. Yazıklar olsun böyle devlet yönetimine.

HEP BERABER BAŞARACAĞIZ

Hep beraber başaracağız. Onların derdi, biz insan ayırmıyoruz. Biz Esenyurt’ta evet sosyal demokratlardan oy istiyoruz, oy alıyoruz. Milliyetçi demokratlardan, muhafazakâr demokratlardan, Kürt demokratlardan, Kürt’üyle, Türk’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle Esenyurt’taki herkesten, benim Esenyurt’taki göçmen akrabalarımdan, Selanikliler’den, Bulgaristan Türkleri’nden hepsinden oy istiyoruz, hepsinden oy alıyoruz. Biz hep birlikte Esenyurt’uz, hep birlikte İstanbul’uz, hep birlikte Türkiye’yiz.

KILIÇDAROĞLU’NA SELAM...

Bakın bundan sadece 6 yıl önce 2018 yılında emekli olan birisi 1000 lira bayram ikramiyesi alıyordu. Bunu 2015’te kim söyledi? Sayın Genel Başkanımız, buradan bir selam yollayalım. Dedi ki ben iki bayramda birer ikramiye vereceğim. Önce veremezsin dediler. Sonra biz de vereceğiz dediler. 2018’de bir maaş değil, bin lira verdiler. O beğenmediğimiz bin lira tam 24 kilo dana kıyma alıyordu. Bugün nisanda yatacak olan 3 bin liralık emekli bayram ikramiyesi 6 kilo dana kıyma zor alıyor.”

ŞÜKRÜ GENÇ’E ÇEKİL ÇAĞRISI

Özgür Özel, Sarıyer’deki konuşmasında da hedefine, yeniden aday gösterilmediği için bağımsız olarak adaylığını koyan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’i koydu. “Buradan son çağrımdır”diyen Özel “Eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen, bugün yarın açıklamanı yaparsın, çekilirsin. Pazartesi günü gelirim rozetini kendim takarım. Yok, şimdi çekilmedin. Pazar’a getirdin. Bize korkulu rüyayı gördürttün, pazar günü seçimi kazandık, ondan sonra döneyim deme. Vallahi kusura bakma affedemeyiz.” diye konuştu.

EMEKLİ 5.5 ÇEYREK altın KAYBETTİ

“Adalet ve Kalkınma Partisi ilk geldiğinde en düşük emekli maaşı 1.5 asgari ücretti. Hiç ellemese, hiç dokunmasa bugün 1.5 asgari ücret 26 bin lira maaş alacaktınız. Ama dedi ki ‘Ben emekli zammını TÜİK’e göre yapacağım. Enflasyona onlara ezdirmeyeceğim.’ TÜİK ne demek? Tayyip’i üzmeyen istatistik kurumu. Tayyip Erdoğan’ı üzmedi ama sizi üzdü, emeklileri üzdü, emeklileri perişan etti. Ve o gün 1.5 asgari ücret olan emekli maaşı bugün 0.59 yani asgari ücretin yüzde 60’ının da altında. O gün en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 2.5 çeyrek altın alıyor. Yani her emekli 5.5 çeyrek altın kaybetti. Emekli maaşından bir emekli bir çeyrek altını düşürse, çıkar bütün gün onu arar öyle değil mi? Şimdi her emekli bir kez değil, her ay bir çeyrek altın değil, 5.5 çeyrek altın kaybetti. Nerede kaybettiniz? Bir seçim sandığında. Nerede arayıp bulacağız? Yine bir seçim sandığında. 4 gün sonra önümüze gelen seçim sandığında bunun hesabını soracağız.”