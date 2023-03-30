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Özel halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki Ömer öldü

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#İzmit#Ömer Koç#Kaza
Özel halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki Ömer öldü
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 11:22

İzmit'te okula giderken koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Koç (8), özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Kaza, sabah saatlerinde, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki durakta otobüsten inen Ulugazi İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Ömer Koç, okuluna yetişmek için koşarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada duraktan hareket eden plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsü, Koç’a çarptı. Otobüs şoförü yoluna devam ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ömer Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜ KAZAYI FARK ETMEMİŞ

İzmit'te ilkokul öğrencisi Ömer Koç'a çarparak ölümüne neden olan 41 J 0395 plakalı özel halk otobüsünün şoförü A.Y., İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.Y.'nin ilk ifadesinde, kazayı fark etmediğini ve çocuğu görmediğini söylediği öğrenildi.

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SON ANLARI KAMERADA

Kaza nedeniyle caddenin 2 şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Ömer Koç'un son anları ise bölgedeki marketin güvenlik kamerasına ve başka bir özel halk otobüsünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, duraktan çıkan otobüsün yoluna devam ettiği ve yaklaşık 20 metre sürüklenen Ömer Koç’un kanlar içerisinde yolun ortasında kaldığı görüldü.

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#İzmit#Ömer Koç#Kaza

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