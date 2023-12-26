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Özel güvenlik görevlilerine göz yaşartan eğitim

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#Bursa#Özel Güvenlik#Güvenlik Görevlisi
Özel güvenlik görevlilerine göz yaşartan eğitim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 15:06

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet alanlarında görevli özel güvenlik personeline, 'Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı' eğitimi verildi. Olası durumlarda kullanacak kişilerin insandaki etkisini bilmeleri amacıyla, biber gazı, ilk olarak eğitime katılan güvenlik personeline uygulandı. Eğitmenin yüzlerine biber gazı sıktığı personel, yakıcı etkiyi hissettiği gibi alandaki hortumların başına koşup yüzlerini yıkadı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki 17 ilçedeki açık ve kapalı alanlarda görevli özel güvenlik personeline, 2023 eğitim programları kapsamında 'Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi' verildi. Sadece, sertifikası olan özel güvenlik görevlilerinin kullanılabileceği biber gazının, doğru kullanım tekniklerini kapsayan eğitim, teorik ve uygulamalı olarak iki aşamalı yapıldı.

Özel güvenlik görevlilerine göz yaşartan eğitim

GÖZLERİNİ UZUN SÜRE AÇAMADILAR

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi BİNTED Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen pratik eğitimi, Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler verdi.

Özel güvenlik görevlilerine göz yaşartan eğitim

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Eğitimde, yaşanabilecek olaylar ya da denetim sırasındaki olası saldırılar karşısında, biber gazının nasıl kullanılması gerektiği ayrıntılarıyla anlatıldı. Biber gazının yasal dayanakları, kullanım şekli ve hangi hallerde kullanılabileceğinin ele alındığı eğitimin ikinci bölümünde ise açık alanda uygulama yapıldı.

Özel güvenlik görevlilerine göz yaşartan eğitim

İnsanda bıraktığı etkinin bilinmesi ve ona göre kullanması gerektiği belirtilen biber gazı, ilk olarak eğitime katılan güvenlik personeline uygulandı. Eğitmenin yüzlerine biber gazı sıktığı personel, yakıcı etkiyi hisseder hissetmez alanda hazırlanan hortumlardan akan suyla yüzlerini yıkadı. Biber gazının etkilerini bizzat deneyimleyen güvenlik görevlileri, uzun süre gözlerini açmakta zorlandıklarını belirtti. 

Özel güvenlik görevlilerine göz yaşartan eğitim

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#Bursa#Özel Güvenlik#Güvenlik Görevlisi

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