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Özel ekip kuruldu, adım adım takip edildi! Ankara merkezli 8 ilde 'Kaçak Gelinler' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

#Ankara#Kaçak Gelinler#Dolandırıcı

Ankara merkezli 8 ilde 'Kaçak Gelinler' adıyla düzenlenen polis operasyonunda dini nikah yaptıkları 20 kişiyi 1,5 milyon TL dolandıran 9'u kadın 18 kişi gözaltına alındı. 3 ay boyunca örgütü takip eden özel ekip, firari 3 şüphelinin peşinde... Mağdurların, sahte gelini sahte anne ve babadan istediği ortaya çıktı. Anne, baba ve kardeş görünümündeki örgüt üyelerinin, sözde geline imam nikahı kıyıldıktan sonra güven sağlamak için düğün sonrası ev ziyaretine gittikleri saptandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 3 mağdurun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada ülke genelinde faaliyet gösteren örgütün evlenme vaadiyle 20 kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Bunun üzerine kurulan özel ekip, örgütü takibe aldı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı 'Kaçak Gelinler' isimli operasyon düzenlendi. Operasyonda, 9'u kadın 18 kişi gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Özel ekip kuruldu, adım adım takip edildi Ankara merkezli 8 ilde Kaçak Gelinler operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

SAHTE GELİNİ, SAHTE ANNE VE BABADAN İSTEMİŞLER

Ülke geneli faaliyet yürüten suç örgütünün, özellikle yaşlı, engelli ve algı yetisi düşük kişileri hedef aldığı belirlendi. Örgütün sahada çalışan üyelerinin, evlenmek isteyen kişileri bularak, örgüt üyesi kadınlarla evlendirme vaadinde bulundukları ve bunun karşılığında yüklü miktarda para aldıkları tespit edildi.

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Ayrıca örgütün kendilerince kurduğu senaryoda; Türk örf, adet ve geleneklerine sözde uygun hareket ettikleri; örgüt üyesi kadınları istemek için gelen mağdurların, kendilerine anne, baba ve kardeş izlenimi veren yine örgüt üyelerinden istedikleri belirlendi.

Özel ekip kuruldu, adım adım takip edildi Ankara merkezli 8 ilde Kaçak Gelinler operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Anne, baba ve kardeş görünümündeki örgüt üyelerinin, sözde geline imam nikahı kıyıldıktan sonra güven sağlamak için düğün sonrası ev ziyaretine gittikleri saptandı. Sözde gelinin ise bu sırada tüm ziynet eşyaları ile düğün takılarını alarak evden çıkan örgüt üyeleri ile birlikte ortadan kaybolduğu öğrenildi. Suç örgütünün bu yöntemle 20 kişiyi 1,5 milyon TL dolandırdığı belirlendi. 

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#Ankara#Kaçak Gelinler#Dolandırıcı

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