Özel eğitim okulları ne zaman açılacak? MEB tarih verdi

Bir süredir online devam eden eğitim sürecinin yüz yüzeye geçişine dair önemli gelişmeler yaşanırken, özel eğitim kurumlarının akıbeti de netleşti. İşte, konuya dair ayrıntılar...

1 Mart Pazartesi günü ilkokullar tüm sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime geçecek. İlkokul öğrencileri, eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecek. Bu kapsamda 5 milyon dolayındaki öğrencinin de yüz yüze eğitime geçmesi bekleniyor.

Özel gereksinimli öğrenciler için de özel eğitim okulları ve sınıfları, aynı tarihten itibaren yüz yüze eğitim vermeye başlayacak.