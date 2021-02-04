Özel eğitim okulları ne zaman açılacak? MEB tarih verdi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye genelinde köy yerleşim yerlerinde bulunan ilkokul düzeyindeki yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlatılmasını hedefliyor. Bu gelişmenin ardından, özel eğitim kurumlarından eğitim gören çocukların aileleri de bu kurumların açılış tarihine odaklandı. Peki, özel eğitim okulları ne zaman açılacak?
Bir süredir online devam eden eğitim sürecinin yüz yüzeye geçişine dair önemli gelişmeler yaşanırken, özel eğitim kurumlarının akıbeti de netleşti. İşte, konuya dair ayrıntılar...
1 Mart Pazartesi günü ilkokullar tüm sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime geçecek. İlkokul öğrencileri, eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecek. Bu kapsamda 5 milyon dolayındaki öğrencinin de yüz yüze eğitime geçmesi bekleniyor.
Özel gereksinimli öğrenciler için de özel eğitim okulları ve sınıfları, aynı tarihten itibaren yüz yüze eğitim vermeye başlayacak.
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