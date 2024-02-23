Özel, Akşener’den Balıkesir jesti istedi

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün sabah katıldığı bir TV yayınında özetle şöyle dedi:

AHMET AKIN AĞLAYARAK ÇEKİLDİ: “Geçen seçim (CHP’nin Balıkesir adayı) Ahmet Akın adaydı ve kazanmaya gidiyordu. İYİ Parti, Balıkesir’i istedi. Ağlaya ağlaya Ahmet Akın’ı çektik. Aslında çok değer verdiğim, ‘ablam’ dediğim sevgili Meral Akşener’le siyasetin dışında da abla- kardeş gibi olduk. O bir gün Ahmet Akın’a, ‘Bunların hiçbirine borcum yok ama sana bir borcum var Ahmet, ben o borcu bir gün öderim’ dedi.

BORCUNU ÖDEME ZAMANI: Ahmet Akın kazandığı seçimi ‘Genel başkanlarımız istiyorsa çekilirim’ dedi, ağlaya ağlaya bıraktı. Büyükşehir adayı yaptıkları kişi kötü bir kampanyayla seçimi AKP’ye verdi. Şunu bekliyorum Meral Hanım’dan, ‘Benim geçmişten bu kardeşime ve Balıkesir’e bir borcum vardı, ben gereğini yapıyorum’ der mi? Ben bunu Balıkesir ve Ahmet Akın için bekliyorum. Benim tahminim, böyle bir şey der. Şimdi Balıkesir’le ve Ahmet Akın’la helalleşme zamanı. Bence Sayın Genel Başkan bunu yapar.”

Haberin Devamı

TİP’LE ERKAN BAŞ ANLAŞMASI: (TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın aday olduğu Kocaeli-Gebze’de aday çıkarmamaları) TİP’le şöyle bir çalışma yaptık. CHP ile kafa kafaya gittiği ve kaybettirme riski olan yerlerde aday göstermediler. Biz de bir işçi kenti olan Gebze’de bir iddia koyan Erkan Baş’ı destekliyoruz. Ama Kocaeli Büyükşehir ve diğer ilçelerde, TİP’in aday göstermediği, bizim için yarışmalı olan yerlerde de TİP seçmeni bu Gebze jestine karşılık CHP’ye destek verecek.”

İYİ PARTİ’DEN JET YANITLAR

GERİ ADIM ATMAYIZ

* İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez: “Siyasi spekülasyonlara ayıracak zamanımız yok. Milletten başka kimseye borcumuz yok.”

* İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: “Böyle bir durum mümkün değil. Turhan Çömez’in adaylığı devam ediyor. Çömez, Balıkesir’in en güçlü adayı.”

* İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak: “Adayı çekmemiz mümkün değil. Geri adım atmayız.” Son sözü Meral Akşener’in söylemesi bekleniyor.

İYİ PARTİ İLE CHP ARASINDA BİGADİÇ’TE LİSTE KRİZİ

Haberin Devamı

Balıkesir Bigadiç’te İYİ Parti, aday listesini son başvuru tarihi olan 20 Şubat’ta İlçe Seçim Kurulu’na teslim etmedi. Bunun üzerine İYİ Parti Bigadiç Teşkilatı görevden alındı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez, bu duruma sert tepki gösterdi. Kapalı kapılar arkasında kirli ve gizli pazarlıklar yapıldığını söyleyen Çömez, “Oradaki CHP yönetimi bu arkadaşlarımızla son derece kirli, çirkin ve Türk siyasetinde asla ve asla görülmemesi gereken bir pazarlığın içerisine girmişler. Telefonlar kesildi. Yetki belgesi kendilerine verildi ve korkunç tezgâh kuruldu. İYİ Parti’nin oradaki teşkilat eski başkanı ve üyeleri, İlçe Seçim Kurulu’na listeyi teslim etmemişler. Şu an Bigadiç’teki CHP’nin aday listesinde bulunan isimler İYİ Parti üyesi” dedi.

Haberin Devamı

SARUHANLI’DA SAADET ÇÖZÜMÜ

Özgür Özel’in memleketi Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde CHP adayı ve mevcut belediye başkanı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi, 8 dakika geç teslim edildiği için İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilmedi. CHP heyeti, sıkıntının ilçedeki elektrik kesintisinden kaynaklandığını ileri sürerek karara itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, önceki gün 45 dakika süren toplantının ardından CHP’nin Saruhanlı’da seçime giremeyeceğine karar verdi. CHP, farklı bir formül buldu. Saadet Partisi Saruhanlı Belediye Başkan adayı Sezai Zeytinli istifa ederken, yerine Zeki Bilgin aday gösterildi. İki partinin heyeti birlikte giderek başvuruyu yaptı.

Haberin Devamı

YRP OSMANİYE’DE GEÇ KALDI

Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Teşkilatı; Osmaniye Belediye Başkanlığı ve Cevdetiye Belediye Başkanlığı ile belediye meclis üyeliği listesini, İl Seçim Kurulu’na 20 Şubat’ta saat 17.27’de teslim etti. İl Seçim Kurulu, zamanında yapılmayan adaylık başvurusunu reddetti. Bu gelişme üzerine İl Başkanı Adem Cingöz, genel merkez tarafından görevinden alındı. Cingöz, yaptığı açıklamada bu olayda ihmalinin olabileceğini fakat kasıtlı olarak yapmadığını söyledi.

GENÇ PARTİ SEÇİME GİRMİYOR

GENÇ Parti, YSK’ya dilekçe vererek 31 Mart seçimine katılmayacağını bildirdi. YSK, 31 Mart’taki seçime katılma yeterliliğine sahip parti sayısını 36 olarak belirlemişti. YSK’nın bu kararı sonrası Yenilik Partisi de seçime katılmayacağını bildirdi. Büyük Türkiye Partisi de adını Ocak Partisi olarak değiştirdi. Seçime katılabilecek parti sayısı önce 35’e indi. Genç Parti’nin de çekilmesiyle seçimde yarışacak parti sayısı 34 oldu.

Haberin Devamı

CHP’DE EDİRNE ADAYI ÇEKİLDİ

CHP’nin Edirne Belediye Başkan adayı Şükrü Ciravoğlu, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ritim bozukluğu tedavisi olması gerektiği bildirilen Civaroğlu,“Genel Başkan ‘geçmiş olsun’ dilemek için aradı. Çekilmemin iyi olacağını belirtti. Adaylıktan çekildiğime dair dilekçeyi verdim” dedi. Ciravoğlu’nun yerine, önseçimde ikinci sırada en çok oyu alan avukat Filiz Gencan Akın’ın aday gösterilmesi bekleniyor.