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Özdağ’ın 'sembolik mayın' eylemine izin verilmedi

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#Ümit Özdağ#Hatay#Suriye Sınırı
Özdağ’ın sembolik mayın eylemine izin verilmedi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 18:17

Hatay’a gelerek bir dizi toplantı ve ziyaretler gerçekleştiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Reyhanlı ilçesindeki bir tarlaya sembolik mayın bırakmak istedi. Özdağ’ın oto yedek parçası olduğunu dile getirdiği sembolik mayın eylemine jandarma izin vermedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay’da partisinin 2 günlük programı kapsamında Reyhanlı ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. İlçede, 11 Mayıs Şehitler Anıtı’na çelenk bırakan Özdağ, daha sonra 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği’ni ziyaret etti. Buradaki açıklamasında Türkiye’nin Ottawa Antlaşması'ndan çekilmesi gerektiğini ifade eden Özdağ, “Sınır tekrar, mayınla, sensör sistemleriyle, balon sistemleriyle, SİHA’larla, güvence altına alınmalı. Biz Zafer Partisi olarak, kararlılığımızı vurgulamak amacıyla buradayız” dedi.

SEMBOLİK MAYINA İZİN VERİLMEDİ

Reyhanlı ilçesinde bulunan bir tarlaya sembolik mayın bırakmak isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a jandarma ekiplerince izin verilmedi. Burada jandarma ile diyalog yaşayan Özdağ, daha sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Biz buraya sembolik mayın yerleştirmek için geldik. Bu oto yedek parçasını ve küreği, arabanın arkasına koymuştuk. Emniyet, küreğe el koymuş suç aleti olarak. Eğer Türk halkı, sığınmacılar gitsin, sınırlarımıza mayın gelsin diyorsa Zafer Partisi’ne destek versin” dedi.

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#Ümit Özdağ#Hatay#Suriye Sınırı

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