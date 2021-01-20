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Gündem
Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Özdağ olayında çelişkili ifadeler

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Özdağ olayında çelişkili ifadeler
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın darp edilmesiyle ilgili soruşturmada teslim olan iki şüpheli, kamera kayıtlarına rağmen çelişkili açıklamalarda bulundu.

Görüntülerde 5 saldırganın Özdağ’a sopayla saldırdığı net görülüyor. Olayla ilgili bir kişinin daha belirlenmesiyle toplam şüpheli sayısı 6’ya çıktı. Teslim olan Gülahmet T. polis ifadesinde, olayda kullanılan aracı Ankara Ülkü Ocakları Başkan vekili Musa Ş.’den emaneten aldıklarını öne sürdü. Teslim olan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TEHDİT MESAJLARI

Özdağ’a yönelik saldırı soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Alparslan Tufan’a yönelik de sosyal medyadan tehdit mesajları yayınlandı. Ankara Emniyeti ise halen kaçan 4 şüpheli için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Özdağ olayında çelişkili ifadeler

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Dün ortaya çıkan görüntülerde beş saldırgan, Selçuk Özdağ’ı darp ettikten sonra korumasının havaya ateş açmasıyla kaçmaya çalışıyor. Saldırganlardan üçünün beyaz bir araca binip kaçtığı görülüyor. Öte yandan Özdağ dün soruşturmayı yürüten savcıya adliyede ifade verdi.

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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