Oyuncuyu kim öldürdü

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İstanbul Fatih’te iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada tesadüfen yoldan geçerken kurşunların hedefi olarak hayatını kaybeden Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade’nin ölümü ve çatışma ile ilgili davada, mahkeme, oyuncunun ölümüne neden olan kurşunun kimin silahından çıktığının belirlenmesi için rapor alınmasını istedi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 5’i tutuklu 11 mağdur/sanık katıldı. İki grup arasında çıkan çatışmayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Kimlerin silahla ateş ettiğinin zamanlama olarak belirtildiği bilirkişi raporunda ilk atışın müşteki-sanık Mustafa Korkular tarafından dışarıdan içeri doğru yapıldığı belirtildi. Raporda ayrıca kamera görüntülerinde av tüfeğinin görülmediği de ifade edildi.

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‘HUSUMETLERİ VARDI’

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hacı Üzer olayın meydana geldiği yerde esnaf olduğunu belirterek, “İki taraf arasında husumet vardı. Aralarındaki husumetin sebebini bilmiyorum. Olaydan bir saat kadar önce polis eşliğinde her iki tarafla da arabuluculuk yapmak amacıyla görüştüm. Oradan ayrılıp kendi dükkânıma gittim. Bir saat sonra silahlar patladı. Dükkânımdan çıkmadım. Olay anında orada değildim. Dükkânım olay yerine 100-150 metre mesafede” dedi.

İNCELEME SÜRECEK

Gürsel Korkular, İbrahim Halil Küçükyılmaz ve Polat Öztürk’ün tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, olayda kullanılan silahlar üzerinde kriminal inceleme yapılması, Kamran Dadashzade’nin ölümüne neden olan mermi çekirdeğinin hangi silahtan çıktığının tespit edilmesi için rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.