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Haber Giriş: 10.07.2021 - 13:16 | Son Güncelleme:

Oyuncu Ayşegül Çınar hapis yatmaktan kurtuldu

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr

Eski sevgilisi Ayşegül Çınar hakkında tedbir kararını ihlal ettiği iddiasıyla zorlama hapis talebinde bulunan Furkan Çalıkoğlu şikayetinden vazgeçti. Böylelikle Çınar, hapis cezası almaktan kurtuldu.

Oyuncu Ayşegül Çınar'ın otomobilinde 4 ay önce 20 gram uyuşturucu bulundu.

Genç oyuncu, uyuşturucuyu eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun intikam için koyduğunu iddia etti.

'BANA İFTİRA ATIYOR' İDDİASI

İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Çalıkoğlu, 2 yıllık ilişkilerinin 3 ay önce bittiğini ancak Çınar'ın kendisini rahatsız ettiğini ve iftira attığını ileri sürdü.

Mahkeme, Ayşegül Çınar'a 2 ay uzaklaştırma kararı verdi. Furkan Çalıkoğlu daha sonra tekrar Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Ayşegül Çınar'ın uzaklaştırma kararını ihlal ettiğini ve kendisini rahatsız etmeyi sürdürdüğünü öne sürdü.

Oyuncu Ayşegül Çınar hapis yatmaktan kurtuldu

GEÇEN HAFTA TEKRAR KAVGA ETTİLER

Mahkeme talebin görüşülmesi için tarihi verdi ancak ikili geçen hafta Beyoğlu'nda kavga etti ve olay sonrası Çalıkoğlu tutuklandı. Zorlama hapsi talepli dava, İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü.

CEZAEVİNDEKİ ESKİ SEVGİLİ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Duruşmaya Ayşegül Çınar ile Furkan Çalıkoğlu'nun avukatı katıldı. Avukat 'şikayetimizden vazgeçiyoruz' dedi. Çınar da 'Benim de bir şikayetim yoktur' diye konuştu. Mahkeme zorlama hapsi talebinin reddine karar verdi.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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