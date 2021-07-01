Oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisinin rezil gecesi! Önüne gelene bıçağı sapladı...

İSTANBUL’da daha önce otomobilinde uyuşturucuyla polise yakalanan dizi oyuncusu Ayşegül Çınar, uyuşturucuyu sevgilisi Furkan Çalıkoğlu’nun koyduğunu iddia etmişti. Bir diğer iddia da Furkan Çalıkoğlu’nun Ayşegül Çınar’ın evini basmasıydı. Bir küskün bir barışık sevgililer, önceki gün Karaköy’deki bir otelin restoranına gitti. Ancak ikili arasında tartışma çıktı. Restoran işletmecileri çifti uyardı ama Çalıkoğlu agresif bir tavırla karşılık verdi.

POLİSİN SİLAHINI ALDI

Bu gelişme üzerine garsonlarla Çalıkoğlu arasında arbede çıktı. İddialara göre kafasına içki şişesiyle vurulunca Furkan Çalıkoğlu sinir krizi geçirdi. Eline aldığı bıçakla etrafına saldıran Çalıkoğlu, 5 mekân çalışanı ile 2 polis ve bir bekçiyi yaraladı. Boğuşma sırasında bir polisin silahını belinden alan Çalıkoğlu rastgele ateş de açtı. Çalıkoğlu’nu restorana gelen özel harekât polisleri etkisiz hale getirdi. Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların da hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

‘KENDİMİ SAVUNDUM’

Furkan Çalıkoğlu polise verdiği ifadesinde, “Mekânda otururken Ayşegül ile tartıştık. Garsonlardan biri gelip hiçbir şey yokken kafamda şişe kırdı. Birden 10 tane çalışan bana saldırdı. Mutfağa girip kendimi savunmak için bıçak aldım. Kendimi savunmak için yaptım” diye konuştu. Furkan Çalıkoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ayşegül Çınar ise serbest kaldı. Ayşegül Çınar da olayın ardından bir video mesaj yayınlayarak “Saldırı esnasında polisler bizi ayırmaya çalışırken bazısının eli çizildi, bazısının kolu çizildi. Devlet memuruna özellikle polise zarar verecek insanlar değiliz” dedi.

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