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Oyuncak Müzesi alev alev yandı... 100 yıllık oyuncaklar kül oldu

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#Balat#Oyuncak Müzesi#Yangın
Oyuncak Müzesi alev alev yandı... 100 yıllık oyuncaklar kül oldu
Emin Mert Kırarslan
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 07:00

İSTANBUL Balat’ta hobi olarak oyuncak toplamayı seven Timur İnçoğlu, 2021 yılında koleksiyonunu müze olarak sergilemeye başladı.

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İki katlı, ahşap müze binasında dün saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri anında müdahale etse de alevler çok hızla yayıldı ve binayı kullanılamaz hale getirdi. İçerisinde 17 binden fazla oyuncak barındıran ve 50 yıllık koleksiyonun ürünü olan oyuncak müzesinin kurucularından Mevlüt Akdoğan, yurtdışından gelen seçme eserlerin de aralarında olduğu birçok oyuncağın yandığını belirterek, “Burada 3 bin 500 kurşun asker vardı, 100 yıllık oyuncaklar vardı. Ahşaba ilgim var, ben de ahşap oyuncak yapıp getiriyordum. Büyük emeğimiz vardı maalesef yangında büyük hasar oluştu” dedi.

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#Balat#Oyuncak Müzesi#Yangın

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