Oyun salonları ne zaman açılacak? Kahvehanelerde okey oynama yasağı kaldırıldı mı?

Corona virüste vaka sayısının düşmesinin ardından kademeli olarak başlayan normalleşme sürecine yenileri eklendi. Bu kapsamda 18 yaş altı vatandaşlar yanlarında ebeveynleri olarak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Oyun salonu ve kahvehanelerde oyun oynama yasağı alınan yeni kararlar kapsamında tutulmadı.

OYUN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Söz konusu kısıtlamanın ne zaman sona ereceği ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da İçişleri Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Kahvehanelerde oyun oynama izniyle ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başladı. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.