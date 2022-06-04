Oynarken sulama kanalına düşen 9 yaşındaki çocuktan acı haber

Haberin Devamı

Karıncalı Mahallesi Denizdere mevkisinde çalışan yakınlarını ziyarete giden Suriyeli Habip ailesinin kızı saat 12.00 sıralarında seraların bulunduğu alanda oynarken su kanalına düştü. Kızını ortalıkta göremeyince aramaya çıkan Halit Habip (40), kanalda Yakın'ın terliğini gördü. Halit Habip’in ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakın'ın kanala düşme ihtimali üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinden yardım istedi.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

JAK dalgıçlarının kanalda yaptığı çalışmada, terliğinin bulunduğu noktaya 1 kilometre mesafede Yakın Habip'in cansız bedenine buldu. Acı haberi alan yakınları fenalık geçirdi.

Haberin Devamı

Kanaldan çıkarılan Yakın Habip'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.