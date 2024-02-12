Oy versin vermesin her vatandaşımızın başımızın üstünde yeri var

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesi dün Tekirdağ’da aday tanıtımı ve mitingde özetle şunları söyledi:

“14-28 Mayıs seçimlerinde temennimiz Tekirdağ’ı Cumhur İttifakı’nın renkleriyle boyamaktı. Ancak bu arzumuzu maalesef gerçekleştiremedik. Hayırlısı olsun diyoruz. Demek ki kendimizi ve projelerimizi Tekirdağlı kardeşlerimize tam olarak anlatamadık. Demek ki Tekirdağ’ı ikna etmekte yetersiz kaldık. İnşallah bu eksiğimizi 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde telafi etmeye var mıyız? Çok daha fazla sayıda Tekirdağlı kardeşimizin gönlüne girmenin yollarını arayacağız. Ama hiçbir şart altında tercihinden dolayı milletimizi asla yargılamayacak, milletimize karşı kesinlikle hürmetsizlik etmeyeceğiz.

BİZDE KİBİRLİ DİL OLMAZ

Kardeşlerim, şunu bir kez daha samimiyetle ifade etmek isterim. Biz ayıran ve ayrıştıran değil birleştiren bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Biz muhalefet gibi hatayı, kusuru, yanlışı, oy tercihinden dolayı seçmende değil, daima kendimizde arıyoruz. Bize oy versin veya vermesin sandığa giden, özgür iradesini ortaya koyan, kullandığı oyla, demokrasimizin gücüne güç katan her bir vatandaşımızın başımızın üzerinde yeri vardır. Hangi siyasi partiden olursa olsun seçmen velinimetimizdir. Bizi, partimizi ve ittifakımızı rakiplerimizden ayıran temel vasfımız budur. Bizde CHP gibi vatandaşa ‘tıpış tıpış gideceksiniz, oyunuzu vereceksiniz’ diyen kibirli bir dil olamaz.

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MİLLETİ TEHDİT ETMEK OLMAZ

Bizde, oy tercihleri sebebiyle insanımızı makarnacı, kömürcü, göbeğini kaşıyan adam yaftası vurarak aşağılama olmaz. Sırf kendisine rey vermedi diye depremzedelere hakaret etmek, mağdurları gecenin bir yarısında kapı dışarı atmak olmaz. CHP’li belediye başkanları gibi ‘oy yoksa hizmet de yok’ diye milleti açık açık tehdit etmek olmaz. Meselenin trajikomik tarafı CHP zihniyetinin sadece oy vermeyenlere değil, yüksek oranlarda oy veren il ve ilçelerimize dahi hizmet etmemesidir. Beceriksizlik, iş bilmezlik, ideolojik bağnazlık bunları öyle bir esir almış ki nereye ellerini atsa orası adeta kuruyor, çöküyor, çürüyor.

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FATURA BAY KEMAL’E

Son seçim yenilgisinde de tüm faturayı 13’ncü cumhurbaşkanımız diyerek yere göğe sığdıramadıkları Bay Kemal’e kestiler. Türkiye’yi yönetmeye namzet gördükleri zatı kendi partilerini yönetmeye yeterli görmediler. Aziz kardeşlerim, CHP başta olmak üzere muhalefetin mazisine baktığınızda bunun gibi sayısız garabet ve skandallarla karşılaşırsınız.





‘DEM’LENEREK KAZANMA HESABI

Türkiye’de CHP’nin tarihi aynı zamanda millete ve milli iradeye meydan okumanın, milletin değerleriyle kavga etmenin tarihidir. Kimi zaman vesayet odaklarından kimi zaman emperyalist, kimi zaman da son seçimlerde olduğu gibi terör baronlarından medet umdular. Aylarca Kandil’deki terör elebaşları bunlar için açıkça oy istedi. Bugün de kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzaktan kumanda ettiği yapılarla dikkat edin çay demlemiyorsunuz he, DEM’lenerek seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar. Niçin bu tür yollara tevessül ediyorlar biliyor musunuz? Çünkü bunların millete ve milli iradeye saygıları yok.”

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ELİMİZ DEPREM BÖLGESİNDE

Geçen hafta asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin birinci seneyi devriyesiydi. 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz bu büyük afetin yıldönümünü deprem bölgesinde geçirdik. Depremzedelerimizle kucaklaştık ve dertleştik. Bu zor günde devlet olarak yanlarında olduğumuzu, acılarını samimiyetle paylaştığımızı gösterdik. Hükümetimizin, deprem bölgesini asla ihmal etmediğini ve etmeyeceğini çok açık ve net biçimde ziyaretimizde bir kez daha ortaya koyduk.

31 BİN KONUT TESLİM

Bu vesileyle yapımı tamamlanan afet konutları ve köy evlerinin kuralarını çekerek hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Yani yalan yok. Laf ola beri gele yok. Ve şu anda bütün illerimizi dolaşıyoruz ve hak sahiplerine de konutlarını teslim ediyoruz. Ziyaret ettiğim 5 ilimizde bizzat teslim ettiğimiz konut ve köy evi sayısı 31 binden fazladır. Deprem turistleri görmese ve kabul etmese de devletimizin şefkat eli deprem bölgesinin her daim üzerindedir. Bu sürecin bize hatırlattığı en önemli husus depreme dayanıklı binalar ve konutlar yapmamız gerektiğidir. Aslında biz TOKİ vasıtasıyla son 21 yılda 1 milyon 300 binden fazla konut üreterek bu konuda ciddi mesafe kat ettik.”

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KÜÇÜKÇEKMECE’DEKİ SALDIRI: BİR KEZ DAHA LANETLİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükçekmece’de AK Parti adayının seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırı için de şöyle konuştu: “Dün Küçükçekmece Belediye Başkan adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları esnasında gerçekleşen menfur olayı bir kez daha lanetliyorum. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza Rabb’imden acil şifalar diliyorum. İstanbul emniyetimiz ve İstanbul Başsavcılığımız gerekli tahkikatı titizlikle yürütmektedir. Türkiye’nin her ne surette olursa olsun bir güvensizlik ve huzursuzluk ortamına sürüklenmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Son 21 yıldır olduğu gibi terör örgütleriyle, suç şebekeleriyle, çetelerle, şehir eşkıyalarıyla, milletimizin canına ve malına kasteden tüm alçaklarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu vesileyle dünkü (önceki gün) hadise sonrasında farklı mecralardan geçmiş olsun dileklerini ileten tüm siyasi parti genel başkanlarına teşekkür ediyorum. Siyaset kurumunun bu konudaki hassas ve sorumlu tavrını demokrasimiz adına takdirle karşıladığımızı burada tekrar ifade etmek istiyorum.”