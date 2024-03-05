Oy vermeyeceğim diyen vatandaşa: Bizi hiç denemediniz

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Partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım ve Çankaya Belediye Başkan adayı Osman Topal ile ilçeye seçim otobüsüyle gelen Akşener, Turan Güneş Bulvarı’ndaki dükkânları gezdi. Esnaf ile sohbet ederek adayları için oy isteyen Akşener’e bir esnaf “Ben kimseye oy vermeyi düşünmüyorum” dedi. Akşener de “Bizi hiç denemediniz. 2014’te yapılan referandumda tek adam sistemine geçtik. Öncelikle bu sistemi değiştirmek lazım. Bir de ittifakı dayattı bu sistem, mecbursun ittifak olmaya. İttifak olunca da kaybolup gidiyorsun. Biri gitsin biri gelsin üzerinden bir sistem, düşmanlıklar üzerinden bir sistem. Tayyip Erdoğan düşmanlığı bir tarafta, CHP zihniyeti, tırnak içi, düşmanlığı bir tarafta. O kadar enteresan bir şey ki bu, bunu bitirmemiz lazım. Seçmen velinimet olmaktan çıktı. Siz velinimetsiniz” dedi. Akşener, ziyaretleri sırasında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.