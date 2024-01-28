Oy pusulasında parti sıraları belli oldu

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Kura çekimine göre AK Parti pusulada 1. sırada, CHP 18. sırada, MHP 31. sırada, İYİ Parti ise 2. sırada yer alacak. YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “31 Mart 2024 pazar günü yapılacak seçimlere katılacak olan partilerin pusuladaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili kura çekim törenine hoş geldiniz. Yenilik Partisi, daha önce Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne katılmayacağını belirttiğinden kuraya 35 parti katılacaktır.”

İşte kura çekimine göre siyasi partilerin pusuladaki sıralaması: