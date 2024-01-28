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Oy pusulasında parti sıraları belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Oy Pusulası#Seçim#YSK
Oy pusulasında parti sıraları belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2024 07:00

31 Mart 2024’te düzenlenecek yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerini belirlemek için kura çekimi yapıldı.

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Kura çekimine göre AK Parti pusulada 1. sırada, CHP 18. sırada, MHP 31. sırada, İYİ Parti ise 2. sırada yer alacak. YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “31 Mart 2024 pazar günü yapılacak seçimlere katılacak olan partilerin pusuladaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili kura çekim törenine hoş geldiniz. Yenilik Partisi, daha önce Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne katılmayacağını belirttiğinden kuraya 35 parti katılacaktır.”

İşte kura çekimine göre siyasi partilerin pusuladaki sıralaması:

Oy pusulasında parti sıraları belli oldu

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#Oy Pusulası#Seçim#YSK

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