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Oturdukları evi isteyen ağabeyini tabancayla öldürdü

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#Adana#Hasan Akgül#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 10:17

Adana’da Hasan Akgül (22), oturdukları evin kendisine verilmesini isteyen ağabeyi Ahmet Akgül’ü (28) çıkan kavgada tabancayla öldürdü. Gözaltına alınan Hasan Akgül, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Olay, Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi’ndeki müstakil evin avlusunda meydana geldi. Mevsimlik tarım işçisi Ahmet Akgül, ailesiyle birlikte oturduğu evin kendisine verilmesini istedi. Aile bunu reddedince öfkelenen Akgül, balyozla evin duvarlarına vurmaya başladı. Sakinleştirilen Akgül, evden ayrıldı. Bir süre sonra tekrar dönen Akgül, bu kez de kardeşi Hasan Akgül ile tartıştı. Hasan Akgül, ağabeyine "Bizden ne istiyorsun? Oturduğumuz evi neden sana verelim? Başka bir yerde yaşayamayız" deyince kavga çıktı. Hasan Akgül, ailesine "Burayı boşaltacaksınız" diyerek saldıran ağabeyini, tabancayla 4 yerinden vurdu.

TAPUYU İSTEDİ, SALDIRDI

İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ahmet Akgül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Hasan Akgül ise tabancayla birlikte gözaltına alındı. Akgül, ağabeyinin satmak için yaşadıkları evin tapusunu istediğini, olay günü de kendisine ve ailesine saldırdığını söyledi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Akgül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet Akgül ise yakınları tarafından toprağa verildi.

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#Adana#Hasan Akgül#Cinayet

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