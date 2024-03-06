Otoyolda facia... Bir aile yok oldu

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İSTANBUL Pendik’te yaşayan Şükrü Okur (48), bir fabrikada işçi olarak çalışıyordu. Kızı Sıla geçen pazar günü Ankara’da dünyaevine girecekti. Şükrü Okur da ablası Fatma Gürsoy (68), eşi Melek Okur (44) ve çocukları Muhammet Alihan Okur (15) ile Ecrin Okur’la (11) birlikte Ankara’ya gitti. Pazar günü düğünün ardından akrabalarında kalan Şükrü Okur ve ailesi pazartesi akşamı otobüsle İstanbul’a doğru yola çıktı. Dün saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Kurtköy Kavşağı’na geldiklerinde otobüsten indiler. Yolun karşına geçmeye çalıştıklarında, Soner Kurt otomobiliyle Şükrü Okur ve ailesine çarptı. Kazada Şükrü Okur, eşi Melek, çocukları Alihan ve Ecrin ile ablası Fatma Gürsoy olay yerinde hayatlarını kaybetti. Otomobil sürücüsü Soner Kurt yaralandı.

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‘YOLCULARI ORADA İNDİRMEMESİ LAZIMDI’

Okur Ailesi’nin cenazelerini teslim almak için Adli Tıp Kurumu’na gelen Eyüp Baş, otobüs firmasından şikâyetçi olacaklarını belirterek “Yolcu otobüsü TEM Otoyolu kenarında bırakıyor ve bu olay yaşanıyor. Yolcu istemesine rağmen indirmemesi lazımdı, terminalde indirmesi gerekirdi. Cinayet gibi kaza” dedi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Soner Kurt ve otobüs şoförü Ufuk Alkan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Cenazeler, defnedilmek üzere Samsun’a götürüldü.