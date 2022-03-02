Otoyol kenarında tehlikeli yolculuk! 'Korkuyoruz ama ne çare'

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İş giriş çıkış saatleri boyunca personel taşıyan servisler, park etmenin ve durmanın yasak olduğu otoyollarda yolcuları indiriyor. Emniyet şeridi ve bariyerlerin hemen yanında inen yolcular trafik akışına aldırış etmeden canlarını hiçe sayıyor. Bu tehlikeli manzaralardan biri de O-3 Otoyolu'nda kaydedildi. Dörtlülerini yakarak yol kenarına yanaşan servisler hız kesmeden akan trafiğe rağmen hem yolcu aldı hem de yolcu indirdi. Bu suça yalnızca servis sürücüleri değil, otomobil sürücüleri de ortak oldu.

TEHLİKELİ AMA MECBUR



Esenyurt'taki iş yerine gitmek için yol kenarında servis bekleyen Hüseyin Arslan, "Servise buradan binmek tehlike ama ne yapalım mecbur. İşe gitmek için mecbur bineceğiz. Dönüşü de sabah 6'da yapıyorum o zaman yol akşama göre daha tenha oluyor. Arabalar çarpmasın diye dikkat ediyorum. Korkuyoruz ama ne çare" dedi. Emniyet şeridinde servisten inen Naciye Çokçeken ise, "Tehlikeli ama para için mecburuz. Korkuyoruz" diye konuştu.

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