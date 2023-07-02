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Otoyol kenarında çürümüş ceset bulundu

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#İzmit#Kuruçeşme#Ceset
Otoyol kenarında çürümüş ceset bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 19:57

Kocaeli'nin merkez İzmit ilçesinde, TEM yolu kenarındaki yeşillikte çürümüş halde erkek cesedi bulundu.

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İzmit TEM yolu Kuruçeşme mevkiinde mahalledeki kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar, kokunun kaynağını bulmak için bölgede araştırma yaptı. Kokunun TEM yolunun kenarında bulunan yeşillikten geldiğini fark eden vatandaşlar, ağaçların arasına girdiklerinde çürümüş haldeki bir erkek cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. 

OTOPSİ YAPILACAK

İhbarla olay yerine gelen ekipler bölgede incelemede bulunurken, ceset ise ölüm sebebinin belirlenmesi ve kimlik tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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#İzmit#Kuruçeşme#Ceset

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