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Otostop yaparak bindiği kamyonda kazada Özgür Adlığ yaşamını yitirdi

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#Batman#Trafik#Kaza
Otostop yaparak bindiği kamyonda kazada Özgür Adlığ yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 15:56

Batman’da otostop çeken Özgür Adlığ, bindiği kamyonetin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.

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Dün, Kozluk ilçesi istikametinden Batman kent merkezine gelmekte olan patates yüklü 72 EP 193 plakalı kamyonettin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralanmıştı. Alınan bilgilere göre, yaralılardan Özgür Adlığ, otostop çekerek durduğu kamyonet sürücüsüne, ‘gideceğim yere kadar beni de bırakır mısınız’ diyerek bindiği öğrenildi.

Adlığ, tedavi gördüğü Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Batman#Trafik#Kaza

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