×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Otopsi raporu dehşete düşürdü! Otobüste fenalaşıp ölen kişinin kanında granit taşı çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Kayseri Haberleri#Bilal Yiğit
Otopsi raporu dehşete düşürdü Otobüste fenalaşıp ölen kişinin kanında granit taşı çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 17:51

Şehirler arası yolcu otobüsünde seyahat ederken Samsun'da fenalaşıp hayatını kaybeden Bilal Yiğit’in (56) ön otopsi raporunda kanında granit taşı maddesi tespit edildi. Bir süredir bunalımda olduğu belirtilen Yiğit, Kayseri'de toprağa verildi.

Haberin Devamı

Almanya'dan emekli olduktan sonra Kayseri'ye yerleşen 3 çocuk babası Bilal Yiğit, yakınlarının iddiasına göre son dönemde girdiği bunalım sonucu şehirler arası yolcu otobüslerinde sürekli yolculuk etmeye başladı. Artvin’den Samsun’a giderken otobüste fenalaşan Yiğit, önce Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Bilal Yiğit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Otopsi raporu dehşete düşürdü Otobüste fenalaşıp ölen kişinin kanında granit taşı çıktı

Yiğit’in ön otopsi raporunda, kanında granit taşı olduğu tespit edildi. Granit taşını toz haline getirip sıvıya aldığı değerlendirilen Yiğit'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Kayseri'deki Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılınan Yiğit, Hasancık Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenaze sonrası Yiğit'in yakınları ile görüntü alan basın mensupları arasında arbede yaşandı. 

Haberin Devamı

Otopsi raporu dehşete düşürdü Otobüste fenalaşıp ölen kişinin kanında granit taşı çıktı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Kayseri Haberleri#Bilal Yiğit

BAKMADAN GEÇME!