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Gündem
Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 08.09.2021 - 15:01 | Son Güncelleme:

Otoparkta geri manevra yaparken 20 metreden yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde Yusuf K.’nin, oturduğu apartmanın otoparkında geri manevra yaptığı otomobili 20 metreden yuvarlandı. Kazada Yusuf K. hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Gezi Sokak'ta meydana geldi. Yusuf K.'nin, oturduğu apartmanın bahçesindeki otoparkta geri manevra yaptığı 06 DY 5700 plakalı otomobili, yamaçtan yuvarlandı. 20 metre takla atarak yuvarlanan otomobil, kayalıklarda durdu.

Sürücü Yusuf K. ile yanındaki O.Ş. araçta sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otoparkta geri manevra yaparken 20 metreden yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yusuf K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı O.Ş. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. O.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Otomobil bulunduğu yerden vinçle alındı.

Otoparkta geri manevra yaparken 20 metreden yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti

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