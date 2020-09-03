Otomotiv sektörü satışlarda 2019’u katlamaya devam ediyor: İlk 8 ayda %68 büyüme

Türkiye otomobil pazarında pandemiye rağmen sene başından bu yana süregelen satış trendi ağustos ayında da bozulmadı. Rekor kıran Temmuz 2020’nin arkasından sekizinci ay da bir önceki yılın üzerinde bir büyüme oranı ile kapandı. ODD verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı sürecine göre yüzde 68,4 büyüyerek 403 bin 2 adet olarak gerçekleşti.

2020 yılı ağustos ayı toplam pazar ise 2019 yılı sekizinci ayına göre 134.4 artarak 61 bin 533 adet oldu.

HAFİF TİCARİ YÜKSELİŞTE

Ağustos ayında dikkat çekici bir şekilde otomobil satışlarının yanında ticari araç satışları da ciddi bir oranda artış gösterdi. Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106 artarak 44 bin 372 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 265 oranında arttı ve 17 bin 161 adet oldu. Bu rakamlar ile birlikte otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları 10 yıllık ağustos ayı ortalamalarının yüzde 4.1 üzerine çıkmayı başardı. Hafif ticari araç satış rakamları ise 10 yıllık ağustos ayı ortalamasının yüzde 12.5 üzerinde gerçekleşti.

KÜÇÜK ARAÇLAR

Otomobil pazarının yüzde 86.2’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Pazardan, C segmenti otomobiller 199 bin 91’le yüzde 62.7 ve B segmenti otomobiller 73 bin 162’yle yüzde 23.1 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise otomobil pazarında en çok tercih edilenin yüzde 43.8 pay ve 139 bin 129 adetle yine sedan otomobiller oldu. Yüzde 29.4 pay ve 93 bin 211 satışla SUV, yüzde 23.6 pay ve 74 bin 915 satışla hatchback otomobiller takip etti.

‘2021 ZOR BİR YIL OLACAK’

Ağustos ayının son günlerinde 65 bine yaklaşması tahmin edilen ayın vergi oranları ve fiyat değişimi sebebiyle 61 bin 500 seviyesine düştüğünü vurgulayan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce, “Tahminlerimizle arada 3 bin adete yakın bir fark oldu. Bunun bir miktarı son dakikada ÖTV oranlarından kaynaklandı. İthal araçlar için 2-3 aylık bir sipariş bekleme süresi oluyor. Bu doğrultuda markaların sipariş geri çekme gibi bir durumu söz konusu olmaz, otomotiv, ciddi bir sektör. Ancak her marka ÖTV’den farklı etkilenecek. Yerli üretim yapan Tofaş bu durumda çok ciddi bir etki altında kalmazken tamamen ithal modellerin satışı yapan VW ciddi etkilenecektir. Sene sonu tahminlerimizi henüz güncellemedik. Elbette bu yıla bir etkisi olacak ancak 2019’un düşmez. Esas etkiyi 2021 yılında göreceğiz, önümüzdeki sene otomotiv sektörü açısından zor bir yıl olacak” değerlendirmesinde bulundu.