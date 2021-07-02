Kaza,Â Ã¶ÄŸleÂ saatlerindeÂ SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilÃ§esi Alisofu kÃ¶yÃ¼ mevkiinde meydana geldi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinin kimliÄŸi tespit edilemeyenÂ 04 AAJ 622 ve 34 DDJ864 plakalÄ± otomobiller kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada iki otomobildeki 9 kiÅŸi yaralandÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kaza yerine saÄŸlÄ±k, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. AraÃ§ta sÄ±kÄ±ÅŸan 9 yaralÄ±, itfaiye ekiplerince Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin ilk mÃ¼dahalesini yaptÄ±ÄŸÄ± yaralÄ±lar,Â ambulansla SarÄ±kamÄ±ÅŸ Ä°lÃ§e ve Kars Devlet Hastanelerine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±lardan 2'sinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu bildirildi.

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