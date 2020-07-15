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Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), DHA)
Haber Giriş: 15.07.2020 - 10:58,Son Güncelleme:

Otomobille servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

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Otomobille servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
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İZMİR'in Tire ilçesinde, kavşakta tarım işçilerini taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Kahrat Mahallesi Kızılcahavlu kavşağında meydana geldi. Ödemiş'e giden Süt firması çalışanı Yasin Yarış (25) yönetimindeki 35 SL 538 plakalı otomobille, tarım işçilerini taşıyan 47 AAT 257 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Otomobil sürücüsü Yarış'ın öldüğü kazada, yanındaki Mehmet Bulut ile servis minibüsündeki 5 işçi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Mahalle halkı, kavşakta birçok kazanın yaşandığını belirterek, trafik ışığı konulmasını istedi.

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