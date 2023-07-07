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Ölümlü kazada acı detay! Aracından inince fark etti...

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#Sakarya#Emirhan Alemdar#Otomobil
Ölümlü kazada acı detay Aracından inince fark etti...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 15:37

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Hasan Alemdar'ın kullandığı otomobil ile Emirhan Alemdar’ın kullandığı (21) motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından yardım etmek için aracından inen Hasan Alemdar, yerde ağır yaralı şekilde yatan kişinin kuzeni olduğunu fark etti. Emirhan Alemdar, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Kurudere Mahallesin'de meydana geldi. Hasan Alemdar yönetimindeki 54 PP 023 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve plakası bulunmayan Emirhan Alemdar'ın kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet metrelerce sürüklenirken, sürücüsü Emirhan Alemdar ağır yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Alemdar, Karasu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Emirhan Alemdar yaşamını yitirdi. Kazada ölen Emirhan Alemdar’ın, otomobil sürücüsü Hasan Alemdar’ın kuzeni olduğu ortaya çıktı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Sakarya#Emirhan Alemdar#Otomobil

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