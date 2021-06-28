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Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)-
Haber Giriş: 28.06.2021 - 17:11 | Son Güncelleme:

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Vural (71), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu Kuruçal kavşağında meydana geldi. M.A. (47) yönetimindeki 10 ZA 492 plakalı otomobil, Ahmet Vural yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada, Ahmet Vural yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Vural, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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