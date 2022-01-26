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Otomobille çarpışan ambulans yan yattı; 3 yaralı

#İzmir#Kaza#Ambulans
Otomobille çarpışan ambulans yan yattı; 3 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde, otomobil ile çarpışan ambulans yan yattı. Kazada hafif şekilde yaralanan ambulans sürücüsü ile iki sağlık çalışanı hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 23.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Gediz Kavşağında meydana geldi. Mustafa Kemal Caddesi istikametinden Bayraklı yönüne ilerleyen Sedat İnal yönetimindeki 35 CLD 73 plakalı otomobil, Gediz Caddesi istikametinden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yönüne gitmekte olan Recep Talha Cücük'ün (28) kullandığı 35 TL 671 plakalı ambulansla kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans yan yattı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ambulans sürücüsü Cücük ile acil tıp teknisyeni Suzan Barım (27) ve paramedik Cihan Taş'ı (26) tedbir amaçlı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#İzmir#Kaza#Ambulans

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