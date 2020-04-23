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DHA
Haber Giriş: 23.04.2020 - 01:24,Son Güncelleme:

Otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücü silahlı saldırıda öldü

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Otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücü silahlı saldırıda öldü
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İzmir’in Narlıdere ilçesinde, Oktay Yıldız, otomobiliyle kırmızı ışıkta beklediği sırada kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Yıldız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

 

Olay, saat 19.30 sıralarında Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Oktay Yıldız 35 GC 2065 plakalı otomobiliyle kırmızı ışıkta beklemeye başladı. Bu sırada kimliği belirsiz saldırgan otomobilin yanına gelerek 4 el ateş edip kaçtı. Ağır yaralanan Yıldız, çevredekiler tarafından otomobille Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Yıldız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yıldız'ı vuran şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

 

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