MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOtomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi yaşamını yitirdi
GeriGündem Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi yaşamını yitirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Selçuk AKBAŞ/ MİLAS (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 11.11.2020 - 14:34 | Son Güncelleme:

Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi yaşamını yitirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi yaşamını yitirdi
Abone Olgoogle-news

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü mahalle bekçisi Barbaros Yoran (28), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece Bodrum- Milas karayolunun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Bodrum'dan Milas yönüne giden Barbaros Yoran’ın kullandığı 48 U 1382 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki zeytin ağacına çarparak durdu. Ön tarafı büyük oranda hasar gören otomobilin sürücüsü Yoran, yaşamını yitirdi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, Yoran'ın cansız bedenini otomobilden çıkardı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından 5 aylık evli olduğu öğrenilen Yoran'ın cansız bedeni, Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle bekçisi olarak görev yapan Barbaros Yoran'ın, mesai bitiminde Gökçeler Mahallesi'ndeki evine dönerken kaza yaptığı öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle