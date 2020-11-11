Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi yaşamını yitirdi

Kaza, dün gece Bodrum- Milas karayolunun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Bodrum'dan Milas yönüne giden Barbaros Yoran’ın kullandığı 48 U 1382 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki zeytin ağacına çarparak durdu. Ön tarafı büyük oranda hasar gören otomobilin sürücüsü Yoran, yaşamını yitirdi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, Yoran'ın cansız bedenini otomobilden çıkardı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından 5 aylık evli olduğu öğrenilen Yoran'ın cansız bedeni, Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Bodrum Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle bekçisi olarak görev yapan Barbaros Yoran'ın, mesai bitiminde Gökçeler Mahallesi'ndeki evine dönerken kaza yaptığı öğrenildi.