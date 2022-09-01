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Otomobiline binince ceza yediğini zannetti, gerçeği görünce şaşırdı

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#Elazığ#Trafik#Kaza
Otomobiline binince ceza yediğini zannetti, gerçeği görünce şaşırdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 10:16

Elazığ’da önceki gün eve gitmek isterken park halindeki bir araca çarpan Mehmet Bektaş isimli vatandaş, sağa çekerek çarptığı aracı kontrol etti ve sağ arka kapının içeri gömüldüğünü fark etti. Bir süre orada bekleyen Bektaş kimseyi göremeyince çarptığı aracın ön camına "İstemeyerek araca çarptım masrafını karşılayabilirim" notunu bıraktı. Evine gitmek için arabasına binen Ömer Demir ise camdaki notu görünce "İnsanlık ölmemiş" dedi.

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Elazığ’da Ömer Demir isimli vatandaş eve gitmek için bindiği otomobilinin ön camında bir kağıt parçası olduğunu fark etti. İlk başta ceza yediğini düşünen Demir, otomobilin ön camında kağıda yazılı "Merhaba kardeşim istemeyerek de olsa aracınıza çarptım masrafınızı karşılayabilirim" yazısını gördü. Arabasını kontrol eden Demir, sağ arka kapının içeri çöktüğünü görünce numarasını bırakan Mehmet Bektaş’ı arayarak ilk başta hassasiyetinden dolayı teşekkür etti ardından sabah sanayide görüşebileceklerini belirtti. Ertesi gün sabah saatlerinde sanayide buluşan Demir ve Bektaş tokalaştıktan sonra kazalı aracı tamir edilmesi için sanayi ustasına teslim etti.

Önceki gün bir araca çarptığını belirten Murat Bektaş, "Arkadaşın aracının ön tarafına iletişim numarası var mı yok mu diye bir baktım ve numarasını göremedim.

Otomobiline binince ceza yediğini zannetti, gerçeği görünce şaşırdı

Bundan dolayı ajandamdan kopardığım nüshaya kendi iletişim bilgilerimi yazarak istemediğim şekilde bir kaza olduğunu belirttim. Ben olması gerekeni yaptım, diğer vatandaşlarımızın da bu şekilde davranmasını tavsiye ederim. Bugün burada kaçabilirdim de fakat yarın burada 2 bin lira harcayacağıma 4 bin lira farklı bir yerden çıkabilirdi. Vicdanen rahat etmek için arkadaşla buluştuk. Aracın tamirini yaptırıp ücretini ödeyeceğim" dedi.
Otomobiline binince ceza yediğini zannetti, gerçeği görünce şaşırdı

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Olay esnasında kafede arkadaşlarıyla oturduğunu belirten Ömer Demir, "Arkadaşların yanından çıktıktan sonra arabaya yöneldim ve direksiyon kısmına oturdum. Camda bir yazı gördüm, ilk başta ceza olduğunu zannettim. Bakınca bir not yazıldığını fark ettim. Bir ağabeyimiz arabaya vurmuş ve not bırakmış. Ben de numara sahibini aradım ve konuştum.

Otomobiline binince ceza yediğini zannetti, gerçeği görünce şaşırdı

Bana masrafın ne ise karşılamaya hazır olduğunu söyledi, bu hareketi beni çok mutlu etti. İnsanların vatandaşlık görevini yerine getirmesine çok sevindim. İnşallah herkes aynı hareketi yapar. Sanayide abiyle tanıştım ve masrafları karşılayabileceğimi söyledi. Kendisine çok teşekkür ederim. Bunu yapmayan insanlar da var bu hassasiyetinden dolayı Mehmet abiye çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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#Elazığ#Trafik#Kaza

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