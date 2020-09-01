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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 01.09.2020 - 16:21 | Son Güncelleme:

Otomobilinde 3 bidon dolusu sülükle yakalanan kişiye 60 bin lira ceza

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Otomobilinde 3 bidon dolusu sülükle yakalanan kişiye 60 bin lira ceza
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ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, yasa dışı sülük toplayan kişi, jandarma tarafından yakalandı. 3 bidon içerisindeki yaklaşık 1000 sülükle yakalanan şüpheliye, 60 bin lira ceza uygulandı.

Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sutepe köyünde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobil içerisinde yapılan aramada 3 bidon içerisinde yaklaşık 1000 sülük ele geçirdi. Sülüklere jandarma ekipleri tarafından el konulurken, sürücüye 60 bin lira ceza uygulandı. Doğa Koruma Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü tarafında alınan sülükler, gölete bırakıldı.

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