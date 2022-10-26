Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Otomobil#Mersin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 10:51

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sinan Yıldız'a otomobil çarptı. Sürücü S.K. aracı ile kaçarken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Kaza, Hürriyet Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezine doğru giden S.K. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sinan Yıldız'a çarptı. Yola savrulan Yıldız yaralanırken, otomobil sürücüsü durmayıp, kaçtı. Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, tedavi altına alındı.

Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada

Kaçan S.K. kazadan bir gün sonra polise giderek teslim oldu. Polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu arada Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan Sinan Yıldız'a, hızla gelen otomobilin çarptığı ardından çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Otomobil#Mersin

BAKMADAN GEÇME!

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek
Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı ‘Yemekler ortak değerdir’

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı? ‘Yemekler ortak değerdir’

#Simit
Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu! 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek
Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı ‘Yemekler ortak değerdir’

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı? ‘Yemekler ortak değerdir’

#Simit
Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu! 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

#Cinayet