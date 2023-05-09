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Otomobilin Munzur Çayı'na uçtuğu kazada Mehmetcan Demiral'ın cesedine ulaşıldı

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#Tunceli#Trafik#Kaza
Otomobilin Munzur Çayına uçtuğu kazada Mehmetcan Demiralın cesedine ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 10:42

Tunceli'de, otomobilin Munzur Çayı'na uçtuğu kazada kaybolan 3 gençten Baran Aslantaş'ın (22) ardından 19'uncu günde Mehmetcan Demiral'ın da cansız bedenine ulaşıldı. Demiral’ın yeğeni Azad Demiral’ı (21) arama çalışmaları sürüyor.

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Ramazan Bayramı tatilinde, Diyarbakır'dan geldiği Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral ile yeğeni Azad Demiral ve Baran Aslantaş'ın içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde kontrolden çıkıp Munzur Çayı'na uçtu.

Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu. Gençler için AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama-Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Konya, Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama-Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama Kurtarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1200 kişilik ekiple arama başlatıldı. Çalışmaların 16'ncı gününde Miskişah mevkisinde Baran Aslantaş'ın cansız bedeni bulundu. Aslantaş'ın cenazesi, memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.

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Azad ile amcası Mehmetcan Demiral'ı arama çalışmaları 19'uncu gününde sürerken, yol kenarında arama yapan ekipler, olay yerine 15 kilometre uzaklıktaki Venk Köprüsü mevkisinde 1 kişinin cesedine ulaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tunceli Devlet Hastanesi'nin morguna götürülüp kimlik tespiti yapılan cesedin, Mehmetcan Demiral'a ait olduğu belirlendi. Ekiplerin Azad Demiral’ı arama çalışmaları sürüyor. (DHA)

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#Tunceli#Trafik#Kaza

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