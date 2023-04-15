Otomobilin çarptığı yaya öldü, alkollü sürücü gözaltında

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Kaza, saat 01.30 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. E.S. yönetimindeki 01 FS 009 plakalı otomobil, yaya geçinden yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Can Özşenoğlu'na çarptı. Otomobilin altında yaklaşık 20 metre sürüklenen Özşenoğlu, ağır yaralandı.

1.60 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Özşenoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen otomobil sürücüsü E.S.'nin yapılan kontrollerde 1.60 promil alkollü olduğu belirlendi.

polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.